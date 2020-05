OL : Prêt garanti par l’État, Aulas confirme une demande

L’ OL n’est pas qualifié pour la coupe d'Europe la saison prochaine, pour l’instant. Un gros manque à gagner pour Jean-Michel Aulas qui sollicite l’aide financière de l’État.

OL : Aulas pourrait bénéficier d'une aide de 93 M€

Comme la plupart des clubs professionnels, l’OL devrait bénéficier de l’aide de l’État, suite à la crise de Coronavirus. Jean-Michel Aulas pourrait toucher un montant estimé à 93 M€. D’après le journal Le Progrès, « il avait été question de 77 M€ dans un premier temps, mais c’est finalement 93 M€, dont pourrait bénéficier l’Olympique Lyonnais avec le dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) ».

Le patron de l’OL a en effet confirmé une demande d’aide, afin de faire face à la crise sportive et économique créée par le COVID-19. « Si on peut bénéficier du PGE de la Ligue (224,5 M€, NDLR), on le demandera, car la situation est très grave compte tenu de l’arrêt des compétitions », a indiqué le dirigeant rhodanien dans le quotidien régional.

Dans son commentaire, Jean-Michel Aulas précise que « ces prêts ne vont pas sauver le foot français, car ce ne sont que des subventions d’exploitation ». « Il faut réclamer des aides sectorielles, comme l’aviation, le tourisme, l’événementiel… Le prêt va permettre de passer l’échéance de mai juin », a expliqué le patron des Gones.