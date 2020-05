Ligue 1 : Transfert record pour 9 clubs l’été dernier

Les sommes dépensées sur le marché des transfert gonflent de mercato en mercato, la Ligue 1 n'échappe pas au constat. 9 des 20 clubs ont réalisé le plus gros transfert de leur histoire l'été dernier.

Le record de 9 clubs de Ligue 1 l'été dernier

En Ligue 1, si le PSG s'est offert Neymar en 2017 contre 222 M€, l'AS Monaco détient son transfert record avec Radamel Falcao, acheté pour 60 M€. Les 29,3 M€ qu'a dépensé Marseille pour faire revenir Payet en provenance de West Ham, font de l'OM le 3e club français au transfert le plus élevé. Lors du dernier mercato estival, ce sont 9 clubs qui ont effectué leur transfert record. Jeff Reine-Adélaïde est arrivé à Lyon contre 25 M€, Kasper Dolberg à Nice contre 20,5 M€ et Renato Sanches à Lille contre 20 M€, concernant les transferts les plus marquants. Enfin, Savanier (Montpellier), Saïd (Toulouse), Guirassy (Amiens), Rajkovic (Reims), Fomba (Nîmes) et Diallo (Brest) sont eux aussi devenus les acquisitions les plus onéreuses de leurs clubs l'été dernier.

Dans le sens des départs, l'AS Monaco, grâce à la vente de Mbappé au PSG, valide le renflouage de caisse le plus important. Suivent le LOSC avec le transfert de Pépé à Arsenal (80 M€), puis l'OL avec celui de Ndombele à Tottenham (60 M€). Ismaïla Sarr (Rennes), Saliba (ASSE), Reine-Adélaïde (Angers), Fofana (Strasbourg) et Savanier (Nîmes), ont permis à leurs clubs respectifs d'enregistrer leur vente record lors du dernier mercato estival.