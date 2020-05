OL : Les féminines championnes de France pour la 14e fois !

Ce lundi, la Fédération Française de Football (FFF) a décidé de décerner le titre de Champion de France de D1 féminine à l'OL.

14 titres de suite pour l'OL, pas de titre en National ?

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, la FFF a décidé de couronner championne de France l'équipe féminine de l'OL. Suite à l'arrêt des championnats prononcé début mars, le classement restait en suspens, mais ce sont bien les lyonnaises qui sont une nouvelle fois championnes. Les Fenottes comptaient 44 points (14 victoires, 2 nuls) après 16 journées disputées, le PSG, deuxième, en avait 41. L'incroyable hégémonie lyonnaise se poursuit donc, puisqu'il s'agit du 14e titre consécutif pour les filles de l'OL, sacrées chaque année depuis 2007. Elles comptent aussi 8 Coupes de France et 6 Ligue des Champions, dont les issues des éditions actuelles restent encore indécises.

Paradoxalement, toujours selon RMC Sport, la FFF a décidé de ne pas décerner de titre en National. À l'arrêt des compétitions, le Pau FC de Bruno Irles, qui vient d'annoncer son départ du club palois, était leader et devançait Dunkerque et Boulogne-sur-Mer d'un et deux points. Les quatre derniers, à savoir Le Puy, Béziers, qui connait une seconde relégation consécutive, le Gazélec Ajaccio et Toulon, sont rétrogradés en National 2.