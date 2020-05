OM Mercato : Man City, Riyad Mahrez snobé par José Anigo

Avant son départ en Premier League, Riyad Mahrez aurait pu mettre son talent au service de l’OM. Mais José Anigo a finalement décidé de signer un autre joueur.

Billel Omrani préféré à Riyad Mahrez

Riyad Mahrez fait les beaux jours de Manchester City. Mais le talentueux ailier algérien aurait pu s’engager à l’OM, son club de coeur, où il avait fait un essai concluant en 2009. « J’étais trop content de faire un essai à l’OM ! Mon club de cœur c’est Marseille. J’aimais bien le PSG car c’est ma famille aussi. Mais je voulais trop aller à Marseille. Donc j’y vais. Je m’entraîne avec la CFA. Le coach, c’était Franck Passi. Je m’entraîne bien », a révélé le natif de Sarcelles dans un live Instagram avec le journaliste Smaïl Bouabdellah de BeIn Sports.

Impressionné par le talent du prodige algérien, José Anigo voulait donc le recruter. « Anigo est descendu me voir à l’entraînement. Il m’a pris dans son bureau et m’a dit : "J’ai envie de te faire signer." Dans ma tête, j’étais dans un film. J’avais 18 ans. Huit mois avant j’étais à Sarcelles. Il m’a passé des maillots de Marseille. Je suis rentré chez moi, j’ai cru que j’allais signer à Marseille ! », se souvient l’ancien attaquant de Leicester City.

Mais Riyad Mahrez ne signera pas à l’OM parce que José Anigo a décidé quelques jours plus tard de privilégier Billel Omrani, qui évoluait au même poste. « Mais trois-quatre jours après, il appelle mon agent et il lui dit : "On a un joueur qui est pareil ici, on veut que ce soit lui qui passe, on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues" », a regretté l’ex-Havrais avant de révéler : « Le joueur c’était Billel Omrani. »