Real Madrid : Après presque 1 an, Marco Asensio revient

Blessé depuis le début de saison aux ligaments croisés du genou, Marco Asensio a effectué son retour à l'entraînement au Real Madrid. Le numéro 20 des Merengue va essayer de relancer une carrière qui s'annonçait brillante.

Marco Asensio de retour à l'entraînement, 10 mois après

Le 23 juillet dernier, Marco Asensio, l'attaquant du Real Madrid, jouait contre Arsenal le dernier match de sa saison, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit. Après une longue convalescence, Asensio a fait son retour à Veldebebas, lieu où se trouve le centre d'entraînement des Merengue, pour la première séance post-confinement du Real Madrid. Zinédine Zidane a dirigé cette première séance, deux mois après l'arrêt des compétitions à cause de la pandémie de coronavirus. Des précautions sanitaires spécifiques ont donc été prises pour ce retour des joueurs à l'entraînement.

Il ne reste plus qu'à voir si Marco Asensio peut récupérer la pleine possession de ses moyens. L'international espagnol de 24 ans (23 sélections, 1 but), double vainqueur de la Ligue des Champions, a inscrit 27 buts en 135 rencontres avec le Real Madrid. Avant d'atteindre le climax européen, le gaucher a joué pendant 2 saisons, entre 2013 et 2015, avec son club formateur, Majorque, pour lequel il a marqué 7 buts en 56 apparitions. Le Real Madrid l'avait prêté une saison à l'Espanyol Barcelone lorsqu'il l'avait fait signer en 2015.

Avant sa blessure qui l'a éloigné des terrains de football, Marco Asensio sortait d'une saison de 30 matchs de Liga pour 1 but.