ASSE, PSG : Finale CDF, Caïazzo exprime une préoccupation

L’ ASSE va affronter le PSG en finale de la coupe de France, à une date encore inconnue. En plus du huis clos, Bernard Caïazzo a une réelle préoccupation.

ASSE : Caïazzo ne sait pas quelle sera l'équipe du PSG

L’ ASSE devrait affronter le PSG en finale de la Coupe de France sans spectateurs au Stade de France. Bernard Caïazzo, le co-président de Saint-Étienne souhaite la présence des supporters stéphanois et propose que la finale soit programmée à une période où la situation sanitaire en France permettrait au public d’être présent pour la finale.

Outre le combat mené pour ne pas voir l’ ASSE affronter le Paris Saint-Germain à huis clos, Bernard Caïazzo se pose des questions sur les équipes qui vont s’affronter. « J’ai par exemple demandé à la Fédération si on jouait le match avec les effectifs de la saison 2019-2020 ou de la suivante. Je n’ai pas eu de réponse », a-t-il regretté, lors d'une visioconférence du syndicat Première Ligue, dont il est le président.

Réunion tripartite fixée entre l'ASSE, le PSG et la FFF

Face à toutes les interrogations autour de la finale ASSE - PSG, l’associé de Roland Romeyer a demandé et obtenu la tenue d’une réunion tripartite entre les deux clubs et la Fédération Français de Football (FFF). « Nous avons convenu de nous voir avec Paris et la FFF en tête à tête. Ce serait une bonne chose pour prendre ensemble les bonnes décisions », a déclaré Bernard Caïazzo, dans des propos rapportés par Le Progrès.