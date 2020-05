OM : Vers un départ d’André Villas-Boas à cause d’Eyraud ?

Préoccupé par la situation économique de l’OM, André Villas-Boas n’exclut pas d’abandonner le banc cet été. Un départ de l’entraîneur portugais pourrait même être précipité par le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud.

Une grosse mésentente entre André Villas-Boas et Eyraud ?

Très apprécié par les supporters pour avoir qualifié l’OM en Ligue des Champions après 7 ans d’absence, André Villas-Boas est en retour tombé amoureux de l’écurie phocéenne. Mais la crise financière que vit l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier inquiète le technicien portugais. Il craint que les recruteurs olympiens, privés de gros moyens financiers, ne soient pas en mesure de renforcer son effectif lors du mercato estival. Le Lusitanien n’a pas caché qu’il ne se sentirait pas obligé de rester sur le banc en cas d’absence de mercato estival mouvementé à l’OM.

André Villas-Boas aurait désormais une autre raison d’abandonner le club marseillais cet été. En effet, selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, il n’y a plus d’entente entre le coach et le président Jacques-Henri Eyraud. « Malgré son attachement à l’OM et ses dernières déclarations, Villas-Boas, soutenu par ses joueurs, envisage définitivement toutes les possibilités quant à son avenir au sein du club phocéen en raison de divergences profondes avec Jacques-Henri Eyraud », a balancé le confrère sur Twitter.