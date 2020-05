Montpellier : Prolongation en vue pour Vitorino Hilton

À 42 ans, Vitorino Hilton n’a pas encore fini d’arpenter les pelouses du championnat français. Laurent Nicollin, président de Montpellier HSC, souhaite prolonger le contrat de son défenseur expérimenté.

Une saison de plus pour Vitorino Hilton ?

Alors que son contrat expire en juin prochain avec Montpellier HSC, Vitorino Hilton a récemment fait savoir qu’il ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt. Le doyen de la Ligue 1 (42 ans) a assuré qu’il est loin d’être fini et souhaite prolonger son aventure chez les Montpelliérains. Son objectif ? Rajouter une année supplémentaire à son contrat. Et le défenseur expérimenté vient de recevoir une bonne nouvelle de la part de sa direction.

Lors d’une interview accordée à L’Équipe du Soir, Laurent Nicollin s’est exprimé sur le sujet. Le président montpelliérain a expliqué qu’il allait prolonger le contrat de son défenseur central. « On va discuter avec lui calmement, je pense qu'il va faire un an de plus », a-t-il déclaré. Recruté en 2011 en provenance de l’Olympique de Marseille, Vitorino Hilton pourrait donc vivre sa 10e saison sous le maillot montpelliérain.

À noter que le défenseur brésilien reste un des joueurs les plus utilisés par l'entraineur Michel Der Zakarian. Cette saison, le capitaine montpelliérain a disputé 33 rencontres (toutes compétitions confondues) pour un but et deux passes décisives.