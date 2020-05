RC Lens Mercato : Le RCL indique la porte à Guillaume Gillet !

Guillaume Gillet ne jouera pas en Ligue 1 avec le RC Lens la saison prochaine. Le club a décidé de se séparer du Belge comme le présageait LaVoixduNord en début de ce mois de mai. L’information est confirmée par le joueur lui-même sur son compte Instagram.

Le plus âgé des Sang et Or libéré par la direction du RCL

C’est la saison 2018-2019 que Guillaume Gillet a rejoint le RC Lens. Il revenait libre en France après une pige d’une saison à l’Olympiakos, club qui l’avait acheté à 1 million d’euros au FC Nantes. Titularisé à 21 reprises en Ligue 2 la première saison, il continuera d’être un joueur important pour les Sang et Or cette saison 2019-2020. Le milieu de terrain belge a pris part à 24 rencontres du second championnat français avec une titularisation en plus sur les 21 de la saison dernière. Ses deux buts face au Havre et Sochaux confirment le rôle important qu’il a joué dans la montée du RC Lens en L1.

Le message d'adieux de Guillaume Gillet au RC Lens

Mais à 36 ans, la direction du Racing Club de Lens a estimé qu’il était venu le temps pour le longiligne milieu de terrain de laisser la place aux jeunes. Il n’est donc pas prolongé, lui qui arrivait justement en fin de contrat avec le club nordiste en juin prochain. Dans le cadre de la série de rencontres individuelles engagées par le club avec tous ses membres, il a fait son passage devant la direction lensoise ce lundi. Guillaume Gillet est ressorti brisé de son entrevue avec les responsables du club comme il le dit lui-même sur son réseau social. « C’est avec le cœur brisé que je dois vous annoncer que le club ne désire pas continuer l’aventure avec moi. La seule chose qui me console est d’avoir réussi, avec l’équipe, à remettre les Sang et Or à la place qu’ils méritent. » Malgré cette grosse déception qu’il dissimule à peine, Guillaume Gillet reconnait sortir du challenge par la grande porte. « C’est la tête haute que je m’en vais, le goût amer de cette décision ne pourra jamais me faire oublier votre soutien, votre gentillesse et la façon dont vous m’avez accueilli sur vos terres, conclut-il. Merci également à tous mes coéquipiers qui, ces deux dernières années, m’ont fait confiance et m’ont apporté tellement de belles choses sur le plan sportif et humain.»

Le RC Lens n’a pas encore communiqué sur cette annonce du joueur qu’il saura remercier pour sa participation à son retour en Ligue 1 Conforma.

Les priorités de Franck Haise pour survivre à la Ligue 1

Franck Haise n'a dirigé que 2 matchs à la tête du Racing Club de Lens en Ligue 2 avant la montée. Il se sait donc attendu dans l'élite française. L’entraîneur du RC Lens compte composer une équipe compétitive de jeunes joueurs capables de porter haut les couleurs du club en Ligue 1 Conforama. Les pépites du centre de formation lensois vont passer au tamis à la reprise des entraînements. Les meilleurs seront intégrés à l’équipe première et des ajustements de l’effectif, avec quelques transferts de joueurs expérimentés, sont déjà en cours.