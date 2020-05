Montpellier : Nicollin revient sur le cas Junior Sambia

Junior Sambia, joueur du Montpellier HSC, avait été testé positif au coronavirus et hospitalisé, en réanimation. Une situation qui a énormément affecté le club de la paillade, soulagé à l’annonce de l’arrêt de la saison.

Le MHSC a recensé un cas de Covid-19

Premier joueur de Ligue 1 Conforama à avoir été touché par la pandémie, Junior Sambia a été placé au CHU de Montpellier le 23 avril, puis au CHU Arnaud-de-Villeneuve, en service de réanimation, avant de pouvoir sortir début mai. D’après Laurent Nicollin, le groupe montpelliérain s’est même vu soulagé à l’annonce de la fin du championnat, eux qui ne voulaient pas reprendre vu la situation de leur coéquipier.

Un groupe affecté par la situation de Junior Sambia

Aux micros de L’Equipe, le président du MHSC, Laurent Nicollin, est revenu sur le cas Junior Sambia. Un passage qui a beaucoup affecté le groupe montpelliérain.

"Quand on a eu le cas de Junior Sambia, qui a été malade et touché par le coronavirus, j'ai senti un vent de panique chez nos joueurs. Pour eux, le foot était accessoire. Ils ne me l'ont pas réclamé, mais l'annonce de la non-continuation du championnat a été un soulagement. Ils ont vécu de plein fouet quelque chose qui aurait pu être dramatique pour un copain à eux."