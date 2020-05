FC Nantes : Le message de Diego Carlos aux fans canaris

Hier lundi, premier jour de déconfinement en France, l’ancien défenseur du FC Nantes, Diego Carlos, a adressé un message aux supporters canaris dans une interview.

Le FC Nantes a publié une interview

Ce 11 mai, le FC Nantes a publié sur ses réseaux sociaux et sur son site internet une interview de son ancien défenseur Diego Carlos. Interview dans laquelle le brésilien donne des nouvelles de lui et de sa famille. Le joueur de 27 ans est revenu sur le championnat espagnol et son arrivée en France. À l’occasion du déconfinement, il a tenu à adresser un message de soutien au peuple nantais à la fin de cet entretien.

Diego Carlos adresse un message au FC Nantes

C’est dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux du FC Nantes que l’on aperçoit Diego Carlos, accompagné de sa fille. Dans celle-ci, l’ancien défenseur du FC Nantes a confié :

« Salut les supporters, salut le FC Nantes, c’est Diego Carlos. Je viens ici pour vous laisser un petit message, bon courage, bonne continuation. C’est très important de rester chez vous avec votre famille. Prenez le plus de précautions possibles. On va gagner cette bataille tous ensemble ! Je vous souhaite le meilleur, je vous aime beaucoup. »

Une petite attention du joueur du FC Séville qui ravira les supporters nantais.