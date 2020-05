Vente de l’OM : Geoffroy Garétier insiste, persiste et signe !

Les rumeurs d’une vente de l’OM ne cessent de prendre de l’ampleur malgré les démentis cinglants des dirigeants marseillais. Aujourd’hui, c’est le journaliste Geoffroy Garétier qui revient à la charge concernant une prochaine vente de l’Olympique de Marseille.

Geoffroy Garétier insiste sur la vente de l’OM

Frank McCourt s’apprêterait-il à vendre l’OM ? Geoffroy Garétier est l’un des premiers journalistes à avoir annoncé cette nouvelle surprenante. « J’ai donné cette info il y a plus de six mois dans le Late Football Club et à nouveau en janvier », rappelle le journaliste de Canal+ sur son compte Twitter.

Depuis, l’information n’a cessé de s’amplifier, plusieurs autres sources ayant annoncé que le propriétaire américain est engagé dans un processus de vente de l'OM. De récentes rumeurs font même état de négociations avancées avec le milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal autour d'une offre de 250 millions d'euros. Des rumeurs formellement démenties par le président olympien Jacques-Henri Eyraud et son staff ainsi que par l’entourage de Frank McCourt.

Geoffroy Garétier confirme la marche vers la vente de l'Olympique de Marseille

Mais Geoffroy Garétier revient à la charge. Selon le confrère, l’OM est bel et bien en vente et les négociations se poursuivent. « Que dire de plus ? Les négos suivent leur cours, racheter un club est complexe. Est-ce que ça se fera ou pas? Je n’en sais rien car je ne relaie JAMAIS de rumeur ou de on-dit... », a-t-il insisté.

Ce week-end, Thibaud Vezirian, journaliste à C-News, affirmait clairement que Frank McCourt est dans une démarche de vente de l'OM. Il affirmait à propos de l'intéressé, du milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal ben Abdelaziz Al Saoud : « Pour résumer la situation : la réalité, c'est que le montant d'environ 250 ME ne satisfait pas encore McCourt ! C'est pourtant une somme colossale. Et en effet, il souhaite garder quelques pourcentages du club.»

Le journaliste de L'Équipe, Mathieu Grégoire avait pris la mouche en taxant cette information de pure invention. « Trop de respect pour les supporters de l’OM pour relayer un truc pareil, et triste de voir comment certains profitent de la situation pour buzzer et abuser de leur passion."

Malgré cette guerre des sources, Geoffroy Garétier insiste sur la vente de l'OM engagée par le propriétaire Frank McCourt.