Mercato PSG : Vers un gros coup du Barça contre le Paris SG

Le mercato du PSG risque de briller par un calme inattendu cet été, surtout dans le sens des arrivées. Le FC Barcelone menace d’arracher au Paris Saint-Germain un joueur cher aux yeux de Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale.

Quand le Barça joue sur les plates-bandes du PSG

Le PSG a longtemps brillé par sa capacité à débloquer les transferts les plus compliqués à coups de millions d’euros. Mais cet été, avec la pandémie de coronavirus qui a forcé l’arrêt des compétitions, l’écurie de la capitale française a perdu beaucoup d’argent. En plus du manque à gagner sur la billetterie et les droits TV, les ventes des produits dérivés du Paris Saint-Germain sont en chute libre. Avec autant de pertes d’argent, alors qu’il continue d’assurer ses onéreuses dépenses domestiques, le Paris SG ne devrait pas dépenser beaucoup d’argent au mercato qui s’annonce.

En effet, Leonardo travaillait de longue date sur la piste menant à Mattia De Sciglio, l’arrière droit italien de 27 ans. Le directeur sportif du PSG veut utiliser ce joueur de la Juventus Turin pour remplacer Thomas Meunier à qui il n’a fait aucune offre de prolongation malgré ses nombreux appels du pied. L’italien est à peine estimé à 12 millions d’euros et accepterait un salaire proche de 3 millions d’euros par saison. Sous contrat encore pour deux ans avec la Juventus Turin, Mattia De Sciglio était prêt à accepter un transfert au PSG.

Vers une offre du Paris SG à Thomas Meunier ?

Les choses se gâtent cependant pour le club de la capitale puisque le FC Barcelone, club d’un niveau plus élevé, s’est positionné sur le dossier. Et selon les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo, le club espagnol aurait montré son intérêt aux proches de Mattia De Sciglio. Problème pour le Paris SG, ce dossier qui semblait facile ne le serait déjà plus depuis quelques jours. En effet, cette destination catalane plairait fortement au joueur de 27 ans, en fin de contrat en juin 2022.

Leonardo qui croyait pouvoir remplacer Thomas Meunier pour moins de 15 millions d'euros est dans l’obligation de revoir sa copie. Il ne serait pas surprenant qu'il fasse une proposition au Belge pour une année supplémentaire sous les couleurs du PSG, même si l'intéressé souhaite un contrat d'au moins deux saisons comme Edinson Cavani.