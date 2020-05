Real Mercato : James Rodriguez, l’Atletico a "80% de chances"

Dans le dur au Real Madrid, James Rodriguez pourrait voir son calvaire prendre fin cet été. Désireux de signer le milieu de terrain colombien, l’Atletico Madrid aurait de grandes chances de réaliser l’opération.

James Rodriguez à l’Atletico Madrid cet été ?

James Rodriguez n’est pas un élément essentiel du système mis en place au Real Madrid par l'entraîneur français Zinedine Zidane. Le temps de jeu du milieu de terrain colombien en dit long sur son importance dans l'effectif de la Casa Blanca (7 apparitions en Liga pour 1 but cette saison).

Mais James Rodriguez pourrait avoir un temps de jeu plus important la saison prochaine. Selon les informations de Javier Hernández Bonnet, journaliste du média colombien Blu Radio, l'international colombien de 28 ans devrait s’engager à l’Atletico Madrid cet été. Les négociations entre les dirigeants merengue et les recruteurs colchoneros seraient en très bonne voie et le journaliste assure que l’Atletico Madrid a « 80% de chances » de signer l’ancien Monégasque.

Ce qui semble être une grande avancée dans le dossier, car quelques jours auparavant, les deux parties étaient encore loin d’accorder leurs violons. En effet, le Real Madrid réclamait 40 millions d’euros alors que les Colchoneros voulaient payer 25 millions d’euros.