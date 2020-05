OM Mercato : Maxime Lopez, le FC Séville fait un grand pas

Prétendant de longue date de Maxime Lopez, le FC Séville aurait décidé d’accélérer le dossier cet été. Les recruteurs sévillans auraient désormais une bonne raison de ne pas rater le joueur de l’OM et auraient déjà poussé leurs pions pour réussir leur objectif.

Contacts établis avec l’entourage de Maxime Lopez

La Liga interrompue, le FC Séville en profite pour peaufiner sa liste de cibles estivales. Présent sur cette liste depuis plus d’un an, Maxime Lopez y occupe désormais une place de choix. En effet, cet été, les recruteurs sévillans auraient une bonne raison de tenter de signer le milieu de terrain de l’OM. Selon Estadio Deportivo, Monchi souhaiterait attirer le Marseillais de 22 ans pour combler un possible départ d'Ever Banega cet été. Pour se donner de grandes chances de réaliser l’opération, les recruteurs sévillans seraient même déjà en contact avec l’entourage du joueur phocéen depuis plusieurs semaines.

Mais la partie est encore loin d’être gagnée pour le FC Séville. Toujours d’après les informations du quotidien andalou, l’entourage de Maxime Lopez est également en contact avec d’autres clubs et essaie de voir quel projet sportif pourrait le plus convenir au meneur de jeu olympien, sous contrat jusqu’en juin 2021.

Dans le dur à l’Olympique de Marseille cette saison, Maxime Lopez est régulièrement annoncé sur le départ cet été.