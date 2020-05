OL : Justice, un spécialiste ruine les espoirs d’Aulas

Les recours du président de l’ OL en justice ont été décortiqués par un expert interrogé exclusivement par olympique-et-lyonnais. Il ruine les espoirs de Jean-Michel Aulas.

OL : Les recours d'Aulas ne devraient rien changer !

Jean-Michel Aulas, le patron de l’ OL a introduit des plaintes devant le comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le tribunal administratif, contre l'arrêt définitif de la saison et le classement de la Ligue 1 établi par la LFP.

Le dirigeant rhodanien cherche ainsi à rendre justice à son club privé de Ligue des Champions. Il réclame également des dommages et intérêts pour les préjudices subis par l’Olympique Lyonnais suite à l’arrêt du championnat. Les requêtes de Jean-Michel Aulas ont-elles des chances d’aboutir ? Me Xavier Le Cerf, co-fondateur du cabinet Legipolis Avocats a répondu à la question dans son décryptage confié à la source en exclusivité.

« Je ne pense pas que cela soit possible de faire rétropédaler la LFP sur ce type de décision. (...). Selon moi elle ne changera pas de décision même si le CNOSF se prononce en faveur d’un changement de décision », a indiqué l’avocat, tout en précisant que « la Ligue ne pouvait pas se prononcer contre l’avis du gouvernement, car elle a l’obligation de respecter les suggestions du gouvernement ».

Le président de l'OL vers un déboutement

Le classement définitif de la Ligue 1 sur la base de quotient est légal selon le juriste. « La décision de faire un classement au quotient, c’est la mise en œuvre de la décision globale de la FFF... Il va être relativement difficile de contester le bien-fondé et la légalité de cette décision », a-t-il expliqué.

Pour finir, Me Xavier Le Cerf avoue qu’il « n’est pas très optimiste sur les chances de réussite du recours engagé par l’OL ». « Le tribunal ne va pas trop s’embêter à rentrer dans les arcanes des calculs. Il va simplement regarder si le calcul mis en place est le même pour tous. S’il est le même, le principe d’égalité a été respecté et donc la décision n’est pas irrégulière. Elle n’a donc pas lieu d’être annulée », a-t-il indiqué.