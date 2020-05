PSG : Une coque d’iPhone en Or de 24 carats pour le titre !

Les joueurs du PSG, champions de France 2020, vont recevoir un brillant cadeau. Selon l’information de Paris United, site internet proche du club de la capitale, une coque d’iPhone en Or de 24 carats devrait être remis à chaque joueur du club de la capitale.

Les joueurs du PSG vont recevoir un luxueux cadeau

La saison 2019-2020 s’est négociée à 28 matchs, contrairement aux 38 rencontres habituelles. Même s’il lui restait un match en retard à jouer pour être à 28 matchs comme la majorité des autres clubs de Ligue 1, le PSG a terminé champion de France grâce à ses 68 points. Le club francilien en compte 12 de plus que son poursuivant direct, son rival l’ Olympique de Marseille.

Le PSG est donc champion de Ligue 1 Conforama pour cette saison. La cérémonie n’a pas encore eu lieu, mais on sait déjà que ses joueurs seront gâtés pour ce nouveau trophée. Selon le média proche de l’écurie francilienne, une coque d’iPhone en Or de 24 carats devrait être remise à chaque joueur du Paris Saint-Germain. Ce joli bijou sera fabriqué sur mesure par l’entreprise iDesign Gold, peu connue du public, mais réputée pour sa capacité de personnalisation d’objet de valeur.

Cette boite a déjà pour clients plusieurs joueurs du PSG. Kylian Mbappé, Neymar et le capitaine Thiago Silva compteraient dans la liste de ses clients. Pour le cadeau du titre, la coque d’iPhone en Or que va recevoir chaque joueur comportera son nom et prénom, son numéro de maillot et le logo de la Ligue 1. « Champion de France 2020 », devrait aussi être marqué sur ce cadeau.