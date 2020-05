Mercato PSG : Dossier Kalidou Koulibaly, une tendance se dégage

Sur les tablettes du PSG, Kalidou Koulibaly pourrait quitter le Napoli durant le prochain mercato. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, les dirigeants italiens ne s’opposent plus vraiment à son transfert.

Le Napoli prépare déjà l'après-Kalidou Koulibaly

Après six années de bons et loyaux services, Kalidou Koulibaly est susceptible de quitter Naples cet été. Le défenseur central n’exclut pas un départ et plusieurs clubs européens s'activent pour le recruter. Liverpool, Tottenham et le Real Madrid seraient sur ses traces.

En quête de renfort défensif, le Paris Saint-Germain est également sur le coup. Le club parisien aurait fait du défenseur sénégalais sa priorité pour compenser le probable départ de Thiago Silva, dont le contrat expire en juin prochain.

Par ailleurs, cette menace persistante ne laisse pas indifférents les dirigeants de Naples. Selon les indiscrétions de la Gazzetta Dello Sport, le SSC Naples est conscient du fait que Kalidou Koulibaly peut changer d’air dès cet été. C’est pourquoi les dirigeants italiens seraient à pied d’oeuvre pour assurer sa succession.

Qui pour remplacer Kalidou Koulibaly ?

La source explique en effet que les Napolitains songeraient sérieusement à enrôler un nouveau défenseur central durant le prochain mercato. Auteur d’une belle saison avec la Fiorentina, Nikola Milenkovic est annoncé dans le collimateur du club napolitain. L'international serbe a disputé 25 ans de Serie A cette saison et son profil plairait beaucoup à Naples. Un dossier qui pourrait être débloqué en cas de départ de Kalidou Koulibaly.