PSG Mercato : Mbappé au Real, Cannavaro donne son avis

Attaquant du PSG, Kylian Mbappé est associé depuis plusieurs mois au Real Madrid. Fabio Cannavaro, ancien défenseur madrilène, a donné son avis sur le sujet.

Fabio Cannavaro milite pour un transfert de Kylian Mbappé

C’est un secret de polichinelle, le Real Madrid rêve publiquement de s’attacher les services de Kylian Mbappé. L’entraineur Zinedine Zidane ne cache pas son admiration pour l’attaquant du PSG et multiplie les appels du pied pour le convaincre de rejoindre la Maison-Blanche. Kylian Mbappé n’a en effet toujours pas prolongé son contrat expirant en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, donnant libre cours à de multiples spéculations sur son avenir.

Lors d’un live Instagram, Fabio Cannavaro a donné son avis sur ce dossier. L’ancien Madrilène milite clairement pour un transfert du joueur de 21 ans au Real Madrid. « Le Real a besoin de gens comme Mbappé, un jeune homme qui peut suivre le chemin de Cristiano Ronaldo. C'est normal qu'ils le veuillent à Madrid », a-t-il déclaré.

Mais l’actuel entraineur de Guangzhou Evergrande (en Chine) sait qu’il sera « très difficile » pour les Madrilènes de recruter le prodige français. « Il ne faut pas oublier que les propriétaires du PSG n'ont pas besoin d'argent, ils sont ambitieux et ils veulent la Ligue des Champions. Ça sera difficile, très difficile. Le président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) n'est pas un gars qui ne veut pas gagner, je les connais bien. Avant de le laisser partir, ils vont beaucoup se battre », a prévenu Fabio Cannavaro. Le PSG a l'intention de conserver son jeune joueur le plus longtemps possible.