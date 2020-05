OM Mercato : Le Brésilien Rafael Silva bientôt en renfort ?

Joueur bien connu par André Villas-Boas, Rafael Silva sera en fin de contrat avec Wuhan Zall (Chine) en décembre. Pour les recruteurs de l’OM privés de gros moyens financiers, l'attaquant brésilien serait une cible à ne pas rater.

Rafael Silva dans le viseur de l’OM ?

André Villas-Boas met la pression pour un mercato mouvementé de l’OM cet été, malgré la crise économique. Pour ce faire, les recruteurs marseillais seraient en quête de cibles pas très chères ou en fin de contrat. D’après les informations de Calciomercato, l’Olympique de Marseille voudrait signer Rafael Silva, attaquant brésilien ayant fait un passage au FC Lugano en Suisse (2013-2014) puis au Japon, avant d’évoluer au Wuhan Zall depuis janvier 2018. Le technicien portugais, alors sur le banc de Shanghai SIPG, avait affronté le club japonais de Rafael Silva en Ligue des Champions asiatique en 2016-2017 et ce dernier avait inscrit 3 buts au cours des 4 matches disputés entre les deux formations.

Interrogé par le média transalpin, Marcelo Mascagni ne cite pas le nom de l’OM, mais il reconnaît qu’un grand club français est effectivement attiré par le profil de Rafael Silva. « Nous voulons transférer Rafael Silva dans un club européen. Il y a un grand intérêt d’un grand français… », a confié l’agent du Brésilien de 28 ans.

Mais le prétendant français n’est pas seul en lice pour les services de Rafael Silva . En effet, l’agent a révélé parler « aussi avec des clubs de Serie A », avant de se pencher sur le profil et les performances du joueur : « C’est un grand attaquant, très expérimenté et doté de qualités techniques, au cours des 3 dernières années, il a marqué plus de 50 buts. »