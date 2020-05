Stade de Reims Mercato : Disasi, grosse info signée Caillot

Performant cette saison, Axel Disasi est convoité en Liga et en Premier League. Quel choix pour le défenseur central du Stade de Reims ? Le président champenois Jean-Pierre Caillot a répondu à cette question au micro de la chaîne L’Equipe.

Caillot dévoile la prochaine destination d’Axel Disasi

Axel Disasi s’est taillé une belle cote sur le marché des transferts cet été en raison de sa performance au Stade de Reims cette saison. Le FC Séville et le Betis Séville en Liga, Arsenal, Tottenham et Southampton en Premier League seraient chauds pour signer le défenseur rémois lors du prochain mercato estival. Autant d’intérêts auxquels les dirigeants rémois ne semblent pas opposés en ces temps de crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. Alors, avec quel club le joueur champenois s’engagera-t-il en cas de départ du Stade de Reims ?

« Au moment où je vous parle, il a peu de chances d’aller en Espagne. On a des offres plus intéressantes d’autres championnats, je vous conseille de lire la presse étrangère et notamment anglaise », a répondu Jean-Pierre Caillot, qui réclamerait au moins 20 millions d’euros avant de signer le départ du joueur de 22 ans.

Recruté libre en provenance du Paris FC à l’été 2016, Axel Disasi a disputé 32 matches toutes compétitions confondues, pour 27 rencontres de Ligue 1, cette saison. Il est sous contrat jusqu’en juin 2021.