Stade Rennais : Le médecin signale un danger à l’horizon

Les joueurs du Stade Rennais sont invités à reprendre les entraînements dès demain mercredi. Pour le médecin du club, c’est une mesure nécessaire pour prévenir des blessures en série des joueurs la saison prochaine.

Stade Rennais : éviter des blessures en cascade la saison prochaine

Le groupe professionnel du Stade Rennais reprend le chemin de l’entraînement mercredi. Mais pourquoi cette reprise précipitée alors que la prochaine saison ne devrait pas commencer avant fin août. Rufin Boumpoutou a répondu à cette question pour Ouest-France. Selon le médecin de la formation bretonne, après un long moment d’arrêt, les risques sont très élevés pour les joueurs de se blesser. « On sait que l’un des soucis majeurs que l’on aura la saison prochaine, ce sont les blessures. Après un temps d’inactivité, ou de peu d’activité pendant trois mois, on aura très probablement beaucoup de blessures musculo-tendineuses et ligamentaires », a expliqué le médecin du Stade Rennais.

Rappeler les joueurs à l’entraînement dès à présent semblait indispensable pour éviter un relâchement total des muscles. « Donc, il nous paraissait nécessaire de proposer cette période de deux semaines et demie de travail visant à garder en activité, à stimuler les muscles des jambes, les articulations, afin de ne pas trop déconditionner les joueurs qui sont habitués à ce travail spécifique », a ajouté Rufin Boumpoutou.