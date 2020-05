Atalanta : Serie A, l'incroyable coaching de Gian Piero Gasperini

Meilleure attaque de Serie A, l'Atalanta Bergame doit en grande partie ce statut à l'excellent coaching de son entraîneur italien, Gian Piero Gasperini.

Gasperini, changements les plus décisifs d'Europe

Cette équipe de l'Atalanta est en un mot, spectaculaire. Son attaque de feu, emmenée par Josip Ilicic, Alejandro Gomez, Luis Muriel ou encore Duvan Zapata, fait des ravages en Serie A et en Ligue des Champions. Résultat, l'équipe de Gian Piero Gasperini a marqué 87 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 70 en 34 rencontres de Serie A. Mais cette incroyable statistique est d'abord l'oeuvre de Gasperini. En effet, le natif de Grugliasco, qui n'a jamais quitté l'Italie ni en tant que joueur professionnel, ni en tant qu'entraîneur, a la particularité d'effectuer les changements les plus décisifs d'Europe.

Pour preuve, l'ancien manager du Genoa a procédé à 72 rotations cette saison en Serie A, et 14 entrants ont réussi a trouver la faille avant la fin du match, ce qui fait de l'Atalanta l'équipe aux changements les plus efficaces d'Europe ! De très loin même, puisqu'ils sont quatre entraîneurs à occuper la deuxième place de ce classement avec 9 remplaçants-buteurs, soit 5 de moins que Gasperini. Il s'agit d'Alfred Schreuder (Hoffenheim), de Julian Nagelsmann (Leipzig), d'Ivan Juric (Hellas Vérone) et de Pepe Bordalas (Getafe). En Ligue 1, Thomas Tuchel et Stéphane Moulin ont chacun vu 8 de leurs remplaçants marquer au cours de la saison.