Bayern Munich Mercato : Arrivée de Sané, départ de Coman ?

Leroy Sané, l'ailier de Manchester City, intéresserait toujours le Bayern Munich. Kingsley Coman, concurrent de l'international allemand, pourrait en faire les frais.

Manchester City et le Real Madrid sur Kingsley Coman ?

La possible arrivée de Leroy Sané au Bayern Munich prend de l'ampleur, et celle-ci pourrait bien conditionner le futur de Kingsley Coman. En effet, selon les informations de Sky Deutschland, le Real Madrid et Manchester City seraient à l'affût pour récupérer l'international français (22 sélections, 4 buts). Le premier club cité chercherait activement un successeur à un Gareth Bale plus que jamais sur le départ, tandis que le second est entraîné par Pep Guardiola, un coach que Kingsley Coman avait déjà côtoyé en Bavière lors de la saison 2015/2016.

Sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023, Coman a marqué 30 buts en 147 matchs toutes compétitions confondues avec les Bavarois. Joueur de la Juventus les trois saisons précédentes et du PSG lors de la saison 2013/2014, il compte déjà 8 titres de champion national à son actif, alors qu'il n'aura que 24 ans le 13 juin prochain. En seulement 7 ans de carrière professionnelle, il pourrait déjà glaner un 9e titre de champion si le Bayern Munich conservait sa couronne cette année, un record impressionnant pour ce joueur qui n'a jamais terminé en-dessous de la première place.