Montpellier HSC : Le directeur sportif exprime 2 inquiétudes

Bruno Carotti était l’invité de France 3. L’occasion pour le directeur sportif du Montpellier HSC d'évoquer les incertitudes autour de la date de démarrage de la prochaine saison et les difficultés pour les recruteurs montpelliérains à signer des joueurs étrangers cet été.

Bruno Carotti ignore la date de lancement de la prochaine saison

La saison 2019-2020 prématurément arrêtée, tout le monde a désormais le regard tourné vers la prochaine saison. Mais à quand le début de la saison 2020-2021 ? Bruno Carotti avoue ne pas connaitre la réponse à cette question.

« Pour l’instant on n’a pas encore de date officielle pour une éventuelle reprise du championnat. Certains parlent du 23 d’autres du 15 août. On devrait en savoir plus dans les 15 prochains jours. On navigue quand même un peu à vue », a expliqué le directeur sportif du Montpellier HSC.

Le mercato des cibles étrangères du Montpellier HSC bloqué

Bruno Carotti a également expliqué que le recrutement estival des joueurs évoluant à l’étranger serait compliqué pour le Montpellier HSC parce que les championnats étrangers n’étaient pas encore terminés. « On avait des vues sur des joueurs étrangers mais si leur championnat n’est pas fini ça complique la donne », s’est inquiété le grand patron du recrutement montpelliérain.