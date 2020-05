ASSE Mercato : Claude Puel veut « faire briller le club »

Dans le numéro de L’Equipe à paraître demain mercredi, Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, a estimé que les résultats auraient été trompeurs en cas de reprise de la saison. Il a ensuite donné la ligne directrice du mercato estival des Stéphanois.

Claude Puel réservé sur les résultats en cas de reprise

Claude Puel a enfin décidé de rompre son silence observé pendant tout le confinement. Dans la prochaine édition du quotidien sportif, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a expliqué que si le championnat avait repris, les résultats qui auraient été obtenus n’auraient pas reflété la valeur réelle des équipes. « Si on avait repris, ça aurait été à pile ou face. Sportivement, tout aurait été possible pour n'importe qui, avec des résultats qui n'auraient pas reflété la valeur réelle des clubs », a exactement déclaré le technicien ligérien.

L’ASSE veut retenir ses meilleurs joueurs cet été

Concernant le mercato estival, Claude Puel a assuré que l’AS Saint-Etienne mettrait tout en oeuvre pour conserver ses meilleurs éléments. « On fera tout pour garder nos meilleurs joueurs », a lancé l’homme de 58 ans, qui se dit uniquement soucieux de garantir un brillant avenir à la formation stéphanoise : « Je ne suis pas là pour prendre et briller, mais pour donner au club, lui offrir un futur et le faire briller. »