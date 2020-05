RC Lens : Philippe Redon, triste nouvelle pour le racing club

Ancien entraineur du RC Lens en 1989, Philippe Redon a disparu à 69 ans. C’est le Stade Rennais, dont il a porté les couleurs, qui a annoncé la mauvaise nouvelle.

Philippe Redon a entrainé le RC Lens lors de la saison 1989-1990, sans réussite. Les Sang et Or avaient terminé dernier du championnat et relégués en Ligue 2 à l’issue de l’exercice. Formé au Stade Rennais et lancé par le club breton, le technicien disparu a également été coach adjoint des Rouge et Noir. C’était entre 2002 et 2007, aux côtés de Vahid Halilhodzic, Laszlo Bölöni, puis Pierre Dréossi. Le club présidé par Nicolas Holveck a adressé « ses sincères condoléances à la famille et aux proches » de son ancien attaquant (1971-1975).

L’ex-coach du RC Lens a par ailleurs joué au PSG, chez les Girondins de Bordeaux, au FC Metz ou encore à l'AS Saint-Étienne. Le technicien français a dirigé l’US Créteil, le Racing Club de Lens, les sélections du Cameroun, d'Égypte, de l'Arabie Saoudite, puis du Libéria.

Diplômé en Pharmacie et titulaire du Diplôme d'entraineur professionnel de football (DEPF), Philippe Redon a aussi été instructeur à la FIFA et consultant sportif sur TV5 Monde, en Afrique et Amérique Latine.