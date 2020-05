Ligue 1 : Le Stade Rennais et le RC Strasbourg à l'entraînement

Deux mois après la suspension de la Ligue 1 et deux semaines après son arrêt définitif, deux clubs, le RC Strasbourg et le Stade Rennais, ont programmé la reprise de l'entraînement. Aujourd'hui pour les Alsaciens, demain pour les Bretons.

Ligue 1, précautions sanitaires scrupuleusement respectées par les clubs

Sur son site internet, la Ligue 1 Conforama indique que les joueurs du RC Strasbourg ont repris l'entraînement individuel ce matin, dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Les 24 joueurs du groupe professionnel ont été répartis en quatre groupes de six. Deux d'entre eux se sont entraînés le matin, les deux autres ont pris le relais l'après-midi. Le Racing a précisé que les joueurs arrivaient au centre d'entraînement déjà équipés et ne passaient donc pas par les vestiaires. Un examen médical pour chaque joueur est recquis à leur arrivée. Aucun contact n'est permis entre les joueurs, ni pendant l'entraînement, ni après, puisque les joueurs rentrent directement chez eux.

Le protocole de cette séance, programmée suite à une demande des joueurs, devrait durer jusqu'au 29 mai, date qui voit les joueurs partir en vacances. Quant à lui, le Stade Rennais a programmé sa reprise pour demain, mercredi 13 mai, également conformément au protocole de respect des règles sanitaires imposé par le gouvernement. Les séances auront également lieu jusqu'au 29 mai. Les autres clubs de Ligue 1 ont, pour certains, programmé une reprise courant juin pour la saison 2020/2021.