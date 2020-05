OM : Brouillé avec Deschamps, José Anigo en veut à Bernès

José Anigo n’était pas le meilleur ami de Didier Deschamps lors de leur passage commun à l’OM (2009-2012). Selon l’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Bernès était le responsable de cette situation.

José Anigo charge Jean-Pierre Bernès

José Anigo avait des rapports difficiles avec Didier Deschamps à l’OM. Dans une interview accordée à La Provence, il a expliqué que Jean-Pierre Bernès avait tout manigancé pour créer cette mésentente entre lui et l’ex-entraîneur marseillais.

« Le problème, on le connaît tous, c'est Jean-Pierre Bernès. Il a foutu un bordel monstre entre Didier et moi. C'est ça la vérité. Et à la fin, il n'y avait plus de confiance, ni d'un côté ni de l'autre. Didier ne me regardait plus de la même manière, et je ne le regardais plus de la même manière non plus », a-t-il déclaré.

José Anigo se demande comment lui et Didier Deschamps avaient pu se laisser manipuler à ce point par Jean-Pierre Bernès. « C'était légitime, mais en réalité, entre lui et moi, il n'y a jamais eu de problème majeur. Je cherche parfois à comprendre comment on a pu en arriver là, mais j'ai du mal à trouver... Il n'y a eu aucun acte pour qu'on en arrive à cette situation », s’est-il étonné.

Cependant, José Anigo salue le bon parcours de Didier Deschamps sur le banc de l’Olympique de Marseille. « Mais je n'ai pas de mal à dire qu'il a fait du bon boulot et qu'il a été champion de France », a-t-il reconnu.