OGC Nice Mercato : Vieira, un gros chèque à sa disposition

Une bonne nouvelle pour les supporters niçois ! Patrick Vieira, entraineur de l'OGC Nice, devrait disposer d’une grosse enveloppe pour renforcer son effectif lors du prochain mercato.

Le budget mercato de Patrick Vieira déjà connu ?

Boosté par ses nouveaux propriétaires, l’OGC Nice a réalisé un dernier mercato estival très mouvementé afin de retrouver les sommets au plus vite. Les Aiglons ont dépensé environ 46 millions d’euros pour le recrutement de Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice et Stanley Nsoki. Et le club niçois devrait se montrer très actif lors du prochain mercato.

Patrick Vieira devrait en effet bénéficier d'une « énorme » enveloppe pour renforcer son effectif et préparer sa participation à la prochaine Ligue Europa. Consultant pour RMC Sport,Mohamed Bouhafsi en est convaincu et assure que le club niçois aura un budget d'environ 80 millions d’euros pour son prochain recrutement. « Nice n'avait pas, dans son budget, visé cette place (5e) pour cette saison. Leur manque à gagner ne sera donc pas aussi énorme que pour Lyon et Saint-Étienne. Et 80 M€ pour un mercato, c'est énorme », a-t-il déclaré lors de l’émission Team Duga.

Avec un tel budget, l’OGC Nice peut donc rêver de recruter un joueur de classe mondiale lors du prochain mercato. Le nom de Mario Gotze (Borussia Dortmund) a récemment été évoqué. Fabio Abreu (Moreirense) et Robson Bambu (Athletico Paranaense) sont également annoncés.

Pour rappel, l’OGC Nice a fini la saison de Ligue 1 à la 5e place. Le Gym disputera la prochaine Ligue Europa à condition que le PSG gagne au moins l'une des deux coupes nationales.