OL : Covid-19, Aulas s’inquiète pour le mercato estival

Le président de l’ OL a fait le bilan financier du club lors de la saison arrêtée brutalement par la pandémie de Covid-19. Au sujet du marché de l’été, Jean-Michel Aulas a exprimé une grosse inquiétude.

OL : Aulas affiche un bilan financier positif avant la crise

L’OL a été fortement impacté sportivement et économiquement par la crise de coronavirus. Les finances du club rhodanien sur les 9 premiers mois de l’exercice 2019-2020 étaient pourtant bonnes.

« Les comptes arrêtés au 31 mars, qui intègrent donc les deux premières semaines de la suspension totale de l’activité du groupe (hors e-commerce merchandising), affichent un nouveau record du total des produits des activités en forte progression de près de 20%, à 265,7 M€ », a informé le club rhodanien.

Mais les effets de la crise de Covid-19 sont déjà perceptibles au niveau des finances de l’OL. Et cela va s’empirer d’ici fin juin pour l’Olympique Lyonnais. « L’impact de l’absence de revenus d'ici au 30 juin 2020, est estimé à 50 M€ environ (incluant les 9 M€ au 31/03 et hors trading)… », a annoncé Jean-Michel Aulas, avant de s'inquiéter pour le mercato estival en pleine pandémie.

OL : Aulas craint des conséquences sur les ventes de joueurs

En effet, le patron des Gones est très préoccupé par le marché des transferts de l’été. Selon lui, « l’arrêt des compétitions anormal et irraisonné va poser d’énormes problèmes » au football français. « Cet arrêt anticipé en France risque de fortement pénaliser les transferts des clubs français, car la situation est plus mauvaise que dans les autres pays. Nos joueurs ne jouent pas... Ce sera plus dur que si nous n’avions pas arrêté. On peut craindre des conséquences sur les ventes de joueurs au 30 juin », a déploré le patron de l’OL.