Stade Rennais Mercato: Camavinga, une aubaine pour le Real ?

Brillant dans l’effectif du Stade Rennais cette saison, Eduardo Camavinga s’est fait remarquer par le Real Madrid. Et un imprévu pourrait faciliter le transfert estival du minot rennais dans l'écurie de Liga.

Eduardo Camavinga, le Real Madrid pourrait se régaler

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga s’est imposé au Stade Rennais cette saison. Une performance qui a placé le jeune milieu de terrain dans le viseur du Real Madrid en vue du mercato estival. Mais ce n’est pas sûr que l’entraîneur Julien Stéphan accepte de libérer le minot cet été avec la qualification des Bretons pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Une nouvelle décision pourrait obliger le Stade Rennais à laisser filer Eduardo Camavinga au Real Madrid. En effet, selon le Times, l’UEFA songerait à annuler les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Et d’après AS, cette information du média britannique aurait donné encore plus d’espoir aux recruteurs madrilènes pour la signature estivale du prodige rennais. Car en cas d’annulation des tours préliminaires de la Ligue des Champions, le Real Madrid, toujours en « état d’alerte » pour le milieu de terrain breton, lancera une véritable offensive pour le signer. Et les Merengue auraient de grandes chances de réaliser l’opération puisque le budget prévisionnel du Stade Rennais sera différent en fonction de la participera du club ou non à la Ligue des Champions.