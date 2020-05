Amiens : Joannin attaque la décision de la LFP en justice

Très remonté contre la fin de la saison décrétée par la LFP, Bernard Joannin a choisi de se défendre en justice. Le président d’Amiens SC a déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris pour tenter d’obtenir gain de cause.

Amiens : Bernard Joannin a lancé un recours en justice

Suite à la fin de la saison proclamée par la LFP, Amiens SC a fini à la 19e place de Ligue 1 et est relégué en Ligue 2. Cette décision passe donc très mal du côté du club picard. En effet, Bernard Joannin l'a mauvaise et proteste toujours cette décision qu’il juge « inique et injuste ». Le président amiénois compte se battre jusqu’au bout pour tenter de changer les choses.

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi matin au stade de la Licorne, Bernard Joannin est revenu sur cette décision. « J'aurais préféré qu'il y ait des discussions avec le président de la Fédération, les présidents de clubs pour trouver des solutions (...) mais la Fédération a été glaciale », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Equipe.

Cette situation a alors contraint le club « à aller en justice ». Un « recours a été déposé devant le tribunal administratif de Paris », a expliqué l'avocat du club, maître Christophe Bertrand, spécialiste du droit du sport.