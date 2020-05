PSG : Ballon d’Or, Dani Alves file un tuyau à Neymar

Ancien coéquipier de Neymar au FC Barcelone, au PSG et en sélection du Brésil, Dani Alves est bien placé pour parler de son compatriote. Pour le Ballon d’Or, il a donné des conseils au meneur de jeu des Parisiens.

PSG : Ce que Neymar doit faire pour être le meilleur

Neymar a quitté le FC Barcelone où régne le roi Lionel Messi pour signer au PSG. Son objectif ? Briller avec le club de la capitale, afin d’être le meilleur joueur au monde. Cela fait trois saisons que le Brésilien de 28 ans est au Paris Saint-Germain, mais ses performances ne lui ont pas permis de finir sur le haut du podium. N'ayant aucun doute sur le talent de son ancien partenaire au PSG, Dani Alves lui recommande d’être le plus concentré possible et plus collectif, s’il veut décrocher le trophée.

« Ce que je dis toujours, c’est que Neymar doit se concentrer sur ce qui est entre ses mains, à savoir jouer et obtenir des résultats (pour son équipe) », a-t-il laissé entendre par visioconférence, dans l'émission Jogo Aberto.

Neymar né pour être différent selon Dani Alvès

Toutefois, l’ancien arrière latéral droit du Paris Saint-Germain comprend son compatriote, souvent critiqué. « Pourquoi Neymar n'est-il pas encore l'idole nationale absolue ? Je pense qu'il porte trop de responsabilités. Ce qu’il fait de sa vie n’est pas criminel puisqu’il donne toujours des résultats sur le terrain. (...). C’est l’une des personnes les plus pures que j’ai jamais rencontrées, mais il a sa personnalité. Il est né pour être différent », a-t-il répondu, dans des propos rapportés par Foot Mercato.