Ex-Bordeaux : Ulrich Ramé, champion d’Europe sans jouer

Il est le seul joueur de l’effectif des Bleus en 2000 à ne pas avoir joué le moindre match, Ulrich Ramé se sent pourtant bien Champion d’Europe.

Champion d’Europe sans jouer un seul match

Le 2 juillet 2000, à l’issue de la finale qui opposait la France et l’Italie, les bleus ont été sacrés champion d’Europe pour la deuxième fois de leur histoire, après 1984. Si l’on pense à ce trophée, certains joueurs iconiques reviennent en tête. Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Marcel Desailly ou encore David Trezeguet, auteur du but victorieux en finale. Pourtant, s’il y en a un auquel pas grand monde ne pense, il s’agit d’Ulrich Ramé. L’ancien portier des Girondins de Bordeaux a participé à l’aventure, même s’il est le seul joueur de l’effectif qui n’a pas disputé la moindre minute lors de la compétition. Pourtant, le natif de Nantes se sent bien champion d’Europe.

Ulrich Ramé estime avoir apporté « sa pierre à l’édifice »

Dans une interview accordée à So Foot, Ulrich Ramé est revenu sur ce titre de champion d’Europe :

« Dans toute victoire, et je le sais pour avoir gagné d’autres titres, la notion de groupe est importante, qu’il s’agisse des titulaires ou des remplaçants. Tout le monde contribue à la victoire finale, ne serait-ce qu’à 5%. Bien sûr que je me sens champion d’Europe, j’ai apporté ma pierre à l’édifice […] Je me préparais pour jouer, mais c’est difficile de se projeter quand on sait qu’on est le 3e dans la hiérarchie. Je l’ai vécu comme une expérience super enrichissante. Se rendre compte de l’intérieur de ce qu’est une compétition internationale, de comment les titulaires gèrent leurs émotions et se concentrent, m’a permis ensuite de mieux appréhender certaines échéances lors de ma carrière en club. C’est de l’expérience, tout simplement. »