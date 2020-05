Mercato OM : Comme Villas-Boas, Payet fixe une condition

Le mercato de l’ OM promet d’être chaud. Après son entraîneur Villas-Boas, Dimitri Payet met une chaude pression sur Jacques-Henri Eyraud, le président de l’ Olympique de Marseille. Même s’il dit vouloir rester au club, l’attaquant tricolore ne conditionne pas moins sa présence à un certain nombre de choses qu’il n’a pas daigné citer.

Mercato OM : Dimitri Payet comme André Villas-Boas ?

Comme son entraîneur André Villas-Boas, Dimitri Payet a subordonné sa présence à l’ OM à la suite des actions que vont mener les dirigeants du club. Dans une déclaration à Eurosport, l’attaquant marseillais a dit son envie de rester, mais indiqué subtilement que sa direction a un rôle à jouer pour rendre cela possible. «Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait, mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager, mais…», a-t-il confié à Eurosport.

Sauf qu’en off, le discours de l’ancien stéphanois serait beaucoup plus clair, à savoir qu’il attend le mercato de l’ OM de l’été 2020 pour se déterminer. Son entraîneur André Villas-Boas ne dit pas autre chose. Même s’il veut rester au club, il a récemment affirmé qu’il ne poursuivra son travail que si le club lui donne les moyens de bien le faire. Sous-entendu, si le mercato de l’ OM est assez consistant.

Quand Villas-Boas fixe les conditions de sa présence à l' OM

André VillasBoas avait confié dans la dans "Team Duga", sur RMC Sport : "Je le dis sincèrement, je suis très bien à Marseille, je n’ai pas envie de chercher d'autres clubs ou d'autres options. (…) J'ai envie de jouer la Ligue des champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine, je pense. C'est normal pour un entraîneur de chercher de telles assurances. Je pense que Jacques-Henri aura des réponses, comme Andoni, et Frank (McCourt), évidemment. (…) Ensuite, s’il y a des divergences entre nous, Jacques-Henri Eyraud et moi-même sommes suffisamment honnêtes pour nous dire les choses en face. »

Selon certaines sources, Dimitri Payet pourrait tourner dos à l' OM si l'entraîneur venait à partir. Cela signifierait qu'il n'a pas eu les assurances qu'il attend de sa direction sur les joueurs qui composeront l’équipe de l' Olympique de Marseille la saison prochaine. Pour plus de clarté, Dimitri Payet souhaite comme son entraîneur que le mercato de l' OM soit ambitieux alors que des rumeurs de la vente de joueurs banquables font le tour des médias.