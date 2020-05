Vente de l’ OM : Pourquoi Al-Walid ben Talal veut le club

La vente de l’ OM est un sujet beaucoup plus réel que ne veulent l’admettre les dirigeants de l’ Olympique de Marseille eux-mêmes. Tout indique pourtant que le club phocéen est bien en vente et que le Saoudien Al-Walid ben Talal, qui est annoncé en négociation, a de bonnes raisons de le reprendre.

Vente de l’ OM : Les raisons de l’intérêt d’ Al-Walid ben Talal

La vie du rival PSG a changé depuis sa reprise par le fonds d’investissement QSI. L’immense majorité des fans de l’OM souhaitent aussi le rachat de leur club par des propriétaires fortunés prêts à décaisser beaucoup d’argent pour repositionner l’écurie en tête du championnat. Il semblerait que le club phocéen en tienne un avec l’intérêt ininterrompu de Al-Walid ben Talal, riche homme d’affaires saoudien.

Ces derniers jours, Marco Conterio, rédacteur en chef du média italien TuttoMercatoWeb a expliqué que la vente de l’ OM était bien engagée. Après les démentis des dirigeants marseillais qui taxent cette information de « Fake new », celui-ci est revenu à la charge pour confirmer en disant : «Il est question d’une négociation toujours en cours. Il y a bien un prix de vente, mais il n’y a rien d’acté et de défini».

Georges Malbrunot, journaliste français, spécialiste du Moyen-Orient est intervenu sur la vente de l’ OM. D’après lui, le rachat du club donnerait à l’homme d’affaires saoudien Al-Walid ben Talal : « une image internationale, il se paierait une couverture médiatique. Al-Walid ne peut plus jouer que la carte homme d’affaires, s’il veut exister. S’il rachète l’OM, entre la presse, la TV, les droits TV, il sera de nouveau présent dans les journaux. Ce serait une bonne affaire, le club est à la ramasse».

Geoffrey Garetier continue d’insister

Geoffrey Garetier disait sur Twitter : « J’ai donné cette info il y a plus de six mois dans le Late Football Club et à nouveau en janvier. Que dire de plus ? Les négociations suivent leur cours. Racheter un club est complexe. Est-ce que ça se fera ou pas ? Je n’en sais rien, car je ne relaie JAMAIS de rumeur ou de on-dit».