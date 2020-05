Stade Rennais Mercato : PSG, Hamari Traoré lâche un indice

Hamari Traoré est dans le viseur de plusieurs clubs, dont le PSG, en vue du mercato estival. Dans une interview accordée à L’Equipe, le latéral droit se réserve le temps de réfléchir à sa situation au Stade Rennais et lâche une première réponse concernant l’intérêt du club parisien.

Hamari Traoré réfléchit à sa situation

En fin de contrat avec le Stade Rennais en juin 2021, Hamari Traoré quittera-t-il le club lors du prochain mercato ? Pour le moment, le Malien prend le temps de réfléchir à sa situation avec son entourage et attend de voir si une prolongation lui sera proposée par la formation bretonne. Il dit également être à l’écoute des autres offres.

« Je suis dans la réflexion avec mon entourage. Pour l’instant, je le laisse voir avec mon agent (Bakari Sanogo). On verra ce qu’il propose. On verra aussi les autres offres. J’aurai ce que je mérite. On verra donc ce que je mérite », a expliqué le joueur de 28 ans.

Hamari Traoré flatté par l’intérêt du PSG

Une offre pourrait arriver du PSG, où le défenseur rennais est ciblé pour compenser un possible départ de Thomas Meunier. Pour l’international malien, une proposition du Paris Saint-Germain serait la preuve de sa brillante saison.

« Le PSG, ça fait rêver ? Bien sûr que Paris fait rêver. C’est un grand club. Et si un tel club s’intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail », a-t-il estimé.