Amiens Mercato : Gaël Kakuta au RC Lens ? Joannin répond !

La rumeur d’un possible retour de Gaël Kakuta au RC Lens circule dans la presse sportive. Bernard Joannin, le président d’ Amiens SC a commenté cette information répandue depuis la descente de son club en Ligue 2.

Le RC Lens - Gaël Kakuta, le point de la situation

Avec la relégation d’ Amiens SC en Ligue 2, on imagine mal Gaël Kakuta rester dans ce club. En revanche, le RC Lens a regagné l’élite française et cherche à s’offrir de nouveaux joueurs pouvant l’aider à relever le défi de se maintenir la saison prochaine. Il se trouve que Gaël Kakuta était un jeune du centre de formation des Sang et Or avant de filer à Chelsea sans jamais jouer pour le club au haut niveau. Face à la situation actuelle de son club, la rumeur de son engagement futur avec le Racing Club de Lens est apparue comme une évidence.

Commentant cet emballement médiatique, Bernard Joannin (Président d’ Amiens SC) a expliqué qu’il n’était pas au même niveau d’information que les canaux qui font circuler cette information. Il a déclaré « Il est en contrat avec nous. Je n’ai eu encore aucun contact avec Lens. Le joueur non plus ».

Cependant, le fait que le dirigeant amiénois n’ait pas de contact avec ses homologues du RC Lens sur le dossier Gaël Kakuta, joueur le plus banquable de son équipe, ne signifie pas qu’il ne se passe rien. Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, ce qui laisse le temps aux différents états-majors de se rapprocher.

Le journaliste Manu Lonjon a encore tweeté hier "Le RC Lens avance fort sur Gaël Kakuta".