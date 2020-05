ASSE : Coupe de France, Claude Puel tient à jouer la finale

L’ ASSE a une qualification pour la Ligue Europa au bout de la finale de la Coupe de France. Pour cet enjeu majeur, Claude Puel souhaite que le match contre le PSG se dispute, même à huis clos.

ASSE : Claude Puel comprend les dirigeants de Saint-Étienne

L’entraineur de l’ASSE comprend certes la position des dirigeants stéphanois, opposés à une finale à huis clos au stade de France, face au Paris Saint-Germain, mais il préfère la jouer que la boycotter. « Il y a le cœur et la raison. Le cœur, c’est Roland Romeyer qui parle. On est d’accord avec lui. Ça paraît impossible d’envisager un match de football en étant privés de ces notions de spectacle, de partage et de communion », a soutenu Claude Puel dans L’Équipe.

Puel, « on n’a pas le droit de laisser tomber la Coupe de France »

« Après, comment fait-on ? On n’a donc pas le droit de laisser tomber la Coupe de France. On est dans une situation où ce n’est pas seulement le sport qui est pénalisé. C’est la nation », a expliqué le manager général de l’ASSE, avant d’ouvrir le débat sur ce qui pourrait se passer si la finale de la coupe de France ne se dispute finalement pas.

« S’il n’y a pas de vainqueur, la France n’a pas de représentant en coupe d’Europe ? Et on va le décerner à un club de Ligue 1 ? En vertu de quel texte ? Si elle ne se joue pas, Saint-Étienne doit donc être qualifié en Coupe d’Europe ? Et pourquoi ce ne serait pas le cas ? L’UEFA a juste fait une préconisation, mais chaque pays devra choisir. J’ouvre la réflexion… », s’est interrogé Claude Puel.