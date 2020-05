Stade Rennais: Entraînement, des mesures sanitaires strictes

Dans un communiqué, le Stade Rennais a annoncé le retour de ses joueurs à l’entraînement ce mercredi. Mais cette reprise prématurée se fera dans le respect de dispositions sanitaires très strictes.

Le Stade Rennais soucieux de la santé des joueurs

La prochaine saison de Ligue 1 ne devrait pas débuter avant fin août, mais le Stade Rennais invite ses joueurs à reprendre l’entraînement dès ce mercredi. Sauf que « ce n'est pas une reprise d'entraînement collectif mais la poursuite d'un travail individuel athlétique et technique sur le terrain », a précisé le médecin du club Rufin Boumpoutou sur le site du Stade Rennais.

Cette reprise, prévue pour finir à la fin du mois de mai, est soumise à des dispositions sanitaires obligatoires. Ainsi, les vestiaires resteront fermés et les joueurs sont priés d’arriver et de repartir en tenue d’entraînement. Les joueurs seront également soumis à une prise de température à leur arrivée et, en dehors du terrain, ils devront porter un masque et se tenir à 1,5 mètre les uns des autres.

Selon Rufin Boumpoutou, ce retour prématuré à l’entraînement est cependant important car il devrait « pouvoir proposer une sollicitation musculo-tendineuse pour les membres inférieurs » afin de prévenir des blessures en cascade au début de la prochaine saison.