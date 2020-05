ASSE : Puel clarifie le statut de Moulin et de Ruffier

Le manager général de l’ ASSE, Claude Puel a apporté un éclairage sur la situation des deux gardiens de but, Jessy Moulin et Stéphane Ruffier, en vue de la saison 2020-2021.

ASSE : Jessy Moulin sera le N°1 devant Stéphane Ruffier

À l’ASSE, Claude Puel a déjà mis les choses au clair entre Jessy Moulin et Stéphane Ruffier pour le poste de numéro 1 la saison prochaine. La relégation du deuxième sur le banc de touche au profit du premier va se poursuivre lors de l’exercice 2020-2021. « J'ai eu une discussion avec Stéphane Ruffier pour lui dire que Jessy Moulin démarrera la saison », a clarifié l’entraineur de Saint-Étienne dans La Tribune-Le Progrès.

« Au départ de cette histoire, j'avais prévu de faire souffler Stéphane un match ou deux. À l'époque, j'avais envie de voir Jessy se positionner autrement que dans une position d'intérimaire. Il a eu une opportunité et Jessy a su la saisir », a expliqué le patron du staff technique de l’ASSE.

Portier N°1 des Verts depuis son arrivée à Saint-Étienne en 2011, Stéphane Ruffier ne supportera certainement pas de devenir la doublure de son éternel second. Il pourrait ouvrir la porte de sortie des Verts, à un an de la fin de son contrat. Cependant, Claude Puel se tient prêt à parer un éventuel départ du gardien de but de 33 ans. « On est à l'écoute et on traitera les éventuelles demandes au cas par cas », a déclaré le coach des Stéphanois, dans L'Équipe.