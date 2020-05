ASSE Mercato : L’avenir de Cabaye et Kolodziejczak tranché

Yohan Cabaye et Timothée Kolodziejczak seront-ils à l’ ASSE la saison prochaine ? Claude Puel a fait le point sur le futur du milieu de terrain et du défenseur.

ASSE : Incertitude pour Cabaye, Kolodziejczak reste

Le contrat de Yohan Cabaye à l’ASSE expire le 30 juin, mais il a la possibilité de rempiler une saison supplémentaire selon une clause dans son bail. Est-ce que le manager général de Saint-Étienne est d’accord pour accorder un an de plus au milieu de terrain de 34 ans ? Claude Puel n’a pas de certitude pour l’instant sur le futur de ce dernier.

« On doit se reparler. Tout va dépendre de l’évolution de l’effectif et des possibilités financières du club », a-t-il expliqué dans Le Progrès. « Je suis obligé de me situer dans cette réflexion. Yohan Cabaye a su élever son intensité de jeu et exploiter à nouveau son potentiel, mais la poursuite de notre collaboration est liée à beaucoup de facteurs », a indiqué le technicien de 58 ans.

Claude Puel a également validé le transfert définitif de Timothée Kolodziejczak à l’ASSE. L'arrière central était prêté par les Tigres Monterrey (Mexique) avec une option d’achat. « Les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles. Le premier acté avant ma venue, celui de Kolodziejczak, sera sûrement le dernier », a-t-il indiqué, tout en faisant la précision suivante : « Le club reste solide. Mais il doit essayer de diminuer la masse salariale ».