RC Lens : Ligue 1, une ex-gloire exprime sa grande joie

Une figure bien connue du RC Lens se réjouit pour le retour de son club de coeur en Ligue 1. Elle annonce des moments exceptionnels à vivre au Stade Bollaert, lors de la saison prochaine.

RC Lens : Adjovi-Boco annonce de forts moments

Jean-Marc (Jimmy) Adjovi-Boco a défendu les couleurs du RC Lens pendant six saisons consécutives en division 1 devenue Ligue 1. L’ancien défenseur a disputé 223 matchs avec le Racing Club de Lens entre 1991 et 1997. Bien qu’ayant joué à Amiens SC, au FC Rouen, puis au Tours FC, l’ex-international béninois reste très attaché aux Sang est Or.

Sa joie de voir le RC Lens revenir en Ligue 1, après 5 ans en Ligue 2, est donc tout à fait justifiée. « C’est un grand plaisir. Ce club représente énormément pour cette Région », s’est-il réjoui, dans des propos rapportés par le site lensois.com.

« Le peuple Sang et Or attendait impatiemment cette accession. Pour avoir connu le Racing Club en Ligue 1 avec cette ferveur, on va vivre des moments exceptionnels avec la venue des grands clubs. C’est quelque chose que l’on attendait énormément », a annoncé Jimmy Adjovi-Boco (56 ans). Notons que l’ex-arrière du RC Lens a raccroché les crampons en 1998.

Avec d'anciens footballeurs, dont Patrick Vieira et Bernard Lama, le Béninois est à la tête du projet Diambars. Il s’agit d’un Institut de formation aux métiers du football créé au Sénégal en 2003. Pour mémoire, Jimmy Adjovi-Boco a été vainqueur de la coupe d'été en 1994 avec le RC Lens.