Man United Mercato : Nouvelle cible, Saúl Niguez en vue

Manchester United, en quête d'un nouveau milieu de terrain, se serait penché sur celui de l'Atlético, l'international espagnol Saúl Niguez.

80 M€ sur la table pour Saúl Niguez ?

Après avoir approché le milieu de terrain d'Aston Villa Jack Grealish, les Red Devils se seraient cette fois-ci positionnés pour recruter celui de l'Atlético Madrid, Saúl Niguez, croit savoir le Daily Star. Alors que sa clause libératoire s'élevait à 150 M€, les deux clubs se seraient entendus pour la somme de 80 M€. Très fréquemment blessé cette saison, pas certain de rester Mancunien la saison prochaine, Paul Pogba aurait donc trouvé son successeur avec l'international espagnol (19 sélections, 3 buts).

Ces derniers jours, des rumeurs concernant les pistes offensives visées par Manchester United faisaient état des possibles arrivées de Jadon Sancho et de Moussa Dembélé, preuve du mercato ambitieux voulu par MU malgré la crise économique. Le contrat de Saúl Niguez le lie jusqu'en 2026 à son club formateur de l'Atlético Madrid, pour qui il a porté le maillot à 286 reprises et marqué 38 buts. Cette saison, il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues avec les Colchoneros et a inscrit 4 buts, dont celui face à Liverpool lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0). Estimé à 90 M€ avant la crise du coronavirus, il ne vaudrait plus que 72 M€ à l'heure actuelle, selon les données de Transfermarkt.