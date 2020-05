ASSE Mercato : Fin de la rumeur sur le départ de Claude Puel

Annoncé sur le départ de l’ ASSE cet été, Claude Puel a fait une mise au point sur la brouille avec Roland Romeyer et sur son avenir.

ASSE : Puel prêt à « tout donner pour tirer dans le même sens »

Claude Puel a eu des frictions avec le président du Directoire de l'ASSE, Roland Romeyer, la saison dernière. L'interventionnisme de ce dernier avait été à la base des tensions avec le Directeur général et manager général. Une crise qui avait suscité la rumeur sur un éventuel départ de l’entraineur de Saint-Étienne. Dans une interview dans L’Équipe, le technicien a mis fin aux spéculations sur son futur.

« Je suis dans le positif et l'optimisme. J'ai envie de tout donner pour que toutes les composantes du club aillent dans le même sens, en sachant que, comme dans toute famille, il peut y avoir des disputes et des éclats. Nous ne sommes pas là pour prendre, mais pour donner au club, lui offrir un futur et le faire briller… », a répondu Claude Puel, interrogé sur sa solidarité envers le Directeur général Xavier Thuilot.

« Nos réunions hebdomadaires sont très constructives. On a besoin de montrer une cohésion à nos troupes et à l'environnement. Là, on est presque obligés de beaucoup plus se parler. Ce mode de fonctionnement et cette fluidité doivent perdurer pour le club et son devenir », a souligné l’entraineur lié à l’ASSE jusqu'au 30 juin 2022.