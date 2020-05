Stade Brestois Mercato : Mathieu Dossevi pour remplacer Autret ?

Avec l'annonce de la descente en Ligue 2 du Toulouse FC, Mathieu Dosseviva probablement quitter le club. Le Stade Brestois est à l'affût pour récupérer le Togolais.

Brest pense à Mathieu Dossevi pour remplacer Mathias Autret

Mathieu Dossevi pourrait quitter le Téfécé, informe le Télégramme. Alors que son contrat expire en juin 2021, après avoir été prolongé le 13 février dernier, l'international togolais pourrait faire ses valises et rejoindre Brest, à la recherche d'un nouvel ailier afin de pallier le départ de Mathias Autret.

Cette saison, l'ancien Valenciennois n'a inscrit qu'un but en 27 rencontres toutes compétitions confondues. Il est estimé à 1,2 M€ par Transfermarkt. Les Bretons songeraient aussi à recruter définitivement Alexandre Mendy et Samuel Grandsir, prêtés cette saison par les Girondins de Bordeaux et l'AS Monaco.

Le milieu offensif de 32 ans, formé au Mans, a rejoint Toulouse en 2018, moyennant un chèque d'un peu plus de 2 millions d'euros, en provenance du Standard de Liège. Le transfert de Mathieu Dossevi au Stade Brestois pourrait une nouvelle fois sauver de la relégation le joueur qui compte 34 sélections et 5 buts avec l'équipe nationale du Togo.