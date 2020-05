EA Guingamp Mercato : Ntep va rebondir à l’En Avant !

Paul-Georges Ntep, ex-international français, devrait s'engager prochainement avec l' EA Guingamp afin d'y relancer sa carrière.

Paul-Georges Ntep, le gros coup de EA Guingamp ?

Sans club depuis la fin de son prêt à Kayserispor en Turquie le 10 février et la résiliation de son contrat avec Wolfsburg, Paul-Georges Ntep devrait rebondir à Guingamp, informe L'Equipe. Le journal indique que l'ancien Rennais a passé sa visite médicale et devrait s'engager sous peu avec le club breton. Ce transfert résonne comme un coup de poker immense, au vu du pari pris par l'EAG de relancer un joueur un temps très prometteur, mais sur le déclin depuis plusieurs années, et surtout sans club depuis février.

En effet, la carrière de Paul-Georges Ntep s'annonçait particulièrement belle jusqu'en 2017, avant son transfert à Wolfsburg. Il avait marqué 40 buts en 124 rencontres professionnelles avec l'AJ Auxerre et le Stade Rennais. Sa saison 2014/2015 fut si prometteuse que Didier Deschamps lui offrait ses deux premières sélections en Equipe de France lors des matchs amicaux contre la Belgique et l'Albanie. Mais depuis son passage à Wolfsburg, Paul-Georges Ntep n'a joué que 38 matchs et n'a inscrit qu'un seul petit but en 3 ans, lors de son prêt encourageant à l'AS Saint-Etienne en 2018.

Finalement, voyant ses chances de convocation plus infimes que jamais, Ntep a abandonné sa carrière internationale française, il est désormais international camerounais depuis octobre 2018. Le joueur formé à Auxerre compte 4 sélections pour 1 but avec les Lions Indomptables.