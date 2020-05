AS Monaco Mercato : Moreno tient le remplaçant de Jemerson ?

En quête d’un défenseur central cet été, l’AS Monaco aurait les yeux rivés sur un joueur de la Real Sociedad, par ailleurs international espagnol.

AS Monaco : Robert Moreno vise un arrière international espagnol

L’AS Monaco cherche le remplaçant de Jemerson, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Diego Llorente, défenseur de la Real Sociedad, serait dans les petits papiers de Robert Moreno. Le coach du club du Rocher envisagerait de recruter le joueur formé au Real Madrid cet été, selon les informations du quotidien sportif madrilène AS.

L’International espagnol (5 sélections) aurait le profil idéal pour prendre la place du Brésilien en fin de bail. Diego Llorente (26 ans) a été 19 fois titulaire en autant d’apparitions en Liga cette saison, et il a délivré 2 passes décisives. Son contrat avec le club basque prend fin en juin 2022. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la cible de l’AS Monaco vaut 20 millions d’euros sur le marché des transferts.

Rappelons que les Monégasques (9es) sont classés parmi les plus mauvaises défenses de Ligue 1. Ils ont encaissé 44 buts et sont la 4e pire défense du championnat, arrêté à 28 journées à cause de la pandémie de Covid-19.