Ligue 1 : Mbappé dans le Top 15 des meilleurs buteurs

Avec sa saison à 18 buts, Kylian Mbappé intègre désormais le Top 15 des meilleurs buteurs de Ligue 1 depuis 2000. Il pourrait viser le Top 5 la saison prochaine.

Mbappé 13e en 2020, Top 5 en vue pour 2021 ?

Alors qu'il vient de boucler sa quatrième saison professionnelle, Kylian Mbappé affiche déjà 80 buts en Ligue 1 à son compteur. En seulement 117 matchs (0,68 but/match), il obtient le même score que Dimitri Payet, qui lui a disputé... 404 rencontres dans l'élite ! Les atouts offensifs principaux du PSG et de l'OM, treizièmes, devancent d'une unité Peguy Luyindula. Juste devant eux, c'est Wissam Ben Yedder, co-meilleur buteur cette saison, qui les distance d'une réalisation. Cependant, le numéro 7 parisien devrait facilement dépasser les 100 buts la saison prochaine, il pourrait même intégrer un Top 5 actuellement fermé par André-Pierre Gignac (102 buts) s'il en marquait 22.

D'autres joueurs de Ligue 1 pourraient avoir ces objectifs en ligne de mire. Il manque un but à Florian Thauvin pour revenir à hauteur de Luyindula et intégrer le Top 15. Quant à Jimmy Briand, il n'est qu'à une petite unité d'atteindre la barre si symbolique des 100 buts en Ligue 1. Il rejoindrait alors Alexandre Lacazette et Mamadou Niang. Enfin, Edinson Cavani (138 buts) pourrait devenir le meilleur buteur de Ligue 1 au XXIe siècle s'il marquait 4 nouveaux buts la saison prochaine. C'est l'ancien Bordelais, Pedro Miguel Pauleta, qui détient pour l'instant ce record avec ses 141 buts en 266 matchs.